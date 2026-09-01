Informations pratiques

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT

31 Rue de l’Université Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tour à tour école, hôpital et université, le Rectorat de l’académie de Montpellier s’organise autour de 3 cours intérieures unifiées en 1775. Dans cette visite, vous découvrirez des salles emblématiques telle la salle du conseil célébrant les grandes heures de l’Université de Montpellier.

Réservation obligatoire

Tour à tour école, hôpital et université, le Rectorat de l’académie de Montpellier s’organise autour de 3 cours intérieures unifiées en 1775. Dans cette visite, vous découvrirez des salles emblématiques telle la salle du conseil célébrant les grandes heures de l’Université de Montpellier.

1h

samedi 19 septembre 2026

9h30

11h00

14h00

15h30

RDV Rectorat de l’académie de Montpellier; 31 rue de l’Université, 34000 Montpellier .

31 Rue de l’Université Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT

From school to hospital to university, the Montpellier School District Office is organized around three inner courtyards that were unified in 1775. During this tour, you’ll discover iconic rooms such as the council chamber, which commemorates the University of Montpellier’s greatest moments.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER