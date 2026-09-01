JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT
31 Rue de l’Université Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tour à tour école, hôpital et université, le Rectorat de l’académie de Montpellier s’organise autour de 3 cours intérieures unifiées en 1775. Dans cette visite, vous découvrirez des salles emblématiques telle la salle du conseil célébrant les grandes heures de l’Université de Montpellier.
Réservation obligatoire
Tour à tour école, hôpital et université, le Rectorat de l’académie de Montpellier s’organise autour de 3 cours intérieures unifiées en 1775. Dans cette visite, vous découvrirez des salles emblématiques telle la salle du conseil célébrant les grandes heures de l’Université de Montpellier.
1h
samedi 19 septembre 2026
9h30
11h00
14h00
15h30
RDV Rectorat de l’académie de Montpellier; 31 rue de l’Université, 34000 Montpellier .
31 Rue de l’Université Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT
From school to hospital to university, the Montpellier School District Office is organized around three inner courtyards that were unified in 1775. During this tour, you’ll discover iconic rooms such as the council chamber, which commemorates the University of Montpellier’s greatest moments.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU RECTORAT Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
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