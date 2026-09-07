AGENDA · Sainte-Marie
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC KAYNOU « La main qui tisse, la main qui joue », Sainte-Marie, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Marie
Informations pratiques
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC KAYNOU « La main qui tisse, la main qui joue » Samedi 19 septembre, 09h00, 18h00 Sainte-Marie Martinique
plus d’infos : 0696 31 30 99 / 0696 71 45 98
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T00:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T02:00:00+02:00
rencontrez des artisans passionnés et plongez au cœur de notre patrimoine vivant.
Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique
Un rendez-vous culturel, authentique et convivial à ne pas manquer ! découvrez l’art du tissage/tressage traditionnel et l’art du son
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