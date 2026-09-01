Informations pratiques

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME

à Montpellier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

Sur réservation obligatoire sur le site officiel

►A Montpellier

La Faculté de Droit de Montpellier

Le Rectorat

Hôtel St Côme

Cliniques Saint Charles

La Tour de la Babote

La Pharmacie de la Miséricorde

L’Arc de Triomphe

Le Mikvé

Des visites spéciales famille Les Anciens Thermes de Fontcaude à Juvignac en famille / Fête à Bonnier de la Mosson

►En Métropole

L’ensemble médiéval de Pignan

Les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac

Histoire et trésors de Castries (Village) .

à Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

With the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office, enjoy a full program of discoveries during the 2025 European Heritage Days!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER