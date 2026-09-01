JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME
à Montpellier Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !
Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !
Sur réservation obligatoire sur le site officiel
►A Montpellier
La Faculté de Droit de Montpellier
Le Rectorat
Hôtel St Côme
Cliniques Saint Charles
La Tour de la Babote
La Pharmacie de la Miséricorde
L’Arc de Triomphe
Le Mikvé
Des visites spéciales famille Les Anciens Thermes de Fontcaude à Juvignac en famille / Fête à Bonnier de la Mosson
►En Métropole
L’ensemble médiéval de Pignan
Les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac
Histoire et trésors de Castries (Village) .
à Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office, enjoy a full program of discoveries during the 2025 European Heritage Days!
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- SAHRAVANE SOUAD ASLA, OMAR SOSA & LEMMA Montpellier 12 septembre 2026