UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
à Montpellier
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME

à Montpellier Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !
Avec l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, profitez d’un programme complet de découvertes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

Sur réservation obligatoire sur le site officiel

►A Montpellier

La Faculté de Droit de Montpellier
Le Rectorat
Hôtel St Côme
Cliniques Saint Charles
La Tour de la Babote
La Pharmacie de la Miséricorde
L’Arc de Triomphe
Le Mikvé

Des visites spéciales famille Les Anciens Thermes de Fontcaude à Juvignac en famille / Fête à Bonnier de la Mosson

►En Métropole

L’ensemble médiéval de Pignan
Les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac
Histoire et trésors de Castries (Village)   .

à Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the Montpellier Méditerranée Métropole Tourist Office, enjoy a full program of discoveries during the 2025 European Heritage Days!

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AVEC L’OFFICE DE TOURISME Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)