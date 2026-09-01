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AGENDA · La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains Ronce-les-Bains La Tremblade

samedi 19 septembre 2026 · Ronce-les-Bains · La Tremblade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Ronce-les-Bains
Adresse
Place Brochard
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains

Ronce-les-Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Réservation obligatoire

On plonge dans l’histoire de Ronce-les-Bains en compagnie d’Enora.
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Ronce-les-Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00  contact@royanatlantique.fr

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English :

Reservations Required

Join Enora as we delve into the history of Ronce-les-Bains.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique

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