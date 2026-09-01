Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains Ronce-les-Bains La Tremblade
samedi 19 septembre 2026 · Ronce-les-Bains · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains
Ronce-les-Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Réservation obligatoire
On plonge dans l’histoire de Ronce-les-Bains en compagnie d’Enora.
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Ronce-les-Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Reservations Required
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade commentée A la découverte de Ronce Les Bains La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Royan Atlantique
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