Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Balade contée Les légendes de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Départs du parc du château pour une balade contée Les légendes de Gisors.

Le prisonnier de la Tour, le souterrain de la Reine Blanche, la forêt de bleu, le trésor des souterrains, la tour du Diable ou encore le trésor des templiers. Laissez-vous conter les légendes de Gisors à l’occasion d’une balade autour du château. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

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English : Journées Européennes du Patrimoine Balade contée Les légendes de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Balade contée Les légendes de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme