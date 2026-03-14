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Festival BD Gisors 29ème édition Gisors

samedi 12 septembre 2026 · Gisors

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
78 Rue du Faubourg de Neaufles
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Festival BD Gisors 29ème édition

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

29ème édition du Festival BD Gisors par les Amis de la Bulle
– 27 auteurs de BD invités en dédicace (14h 18h). Attention, pour l’accès aux dédicaces, obligation d’achat d’un album par jour et par personne sur le stand librairie du festival,
– L’exposition L’Amérique du pouvoir des Innocents ,
– De nombreux lots à gagner en participant au quizz à 1 €,
– Une caricature de Doumé offerte par le festival pour chaque famille.   .

78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 55 98 26  bulle-gisors@wanadoo.fr

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English : Festival BD Gisors 29ème édition

L’événement Festival BD Gisors 29ème édition Gisors a été mis à jour le 2026-08-10 par Vexin Normand Tourisme

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