Après-midi kids ZAC du Mont de Magny Gisors
samedi 29 août 2026 · ZAC du Mont de Magny · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Après-midi kids
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Offrez à vos enfants un après-midi rempli de gourmandise, de créativité et de bonne humeur.
Au programme
Maquillage pour enfants (5 €/enfant),
Structure gonflable (5 €/enfant),
Chamboul tout, mölky et autres jeux pour tous les âges,
Atelier pâte à sel, création de masque et coloriage,
L’offre gourmande une gaufre + sirop à l’eau (5 €).
Les places pour le maquillage étant limitées, pensez à réserver votre créneau dès maintenant au 06 99 49 89 79. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
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English : Après-midi kids
L’événement Après-midi kids Gisors a été mis à jour le 2026-08-12 par Vexin Normand Tourisme
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