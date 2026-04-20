Bayonne

Journées européennes du patrimoine

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l »occasion de découvrir des sites chargés d’histoire et normalement jamais ouverts au public. Rendez-vous du 19 au 20 septembre prochain à travers toute la France pour des ouvertures exceptionnelles, des visites guidées ou encore des animations originales. .

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne