Journées européennes du patrimoine Bayonne
Journées européennes du patrimoine Bayonne samedi 19 septembre 2026.
Bayonne
Journées européennes du patrimoine
Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l »occasion de découvrir des sites chargés d’histoire et normalement jamais ouverts au public. Rendez-vous du 19 au 20 septembre prochain à travers toute la France pour des ouvertures exceptionnelles, des visites guidées ou encore des animations originales. .
Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne
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