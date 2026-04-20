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Journées européennes du patrimoine Bayonne

Journées européennes du patrimoine Bayonne

Journées européennes du patrimoine Bayonne dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Divers lieux

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Journées européennes du patrimoine

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine sont l »occasion de découvrir des sites chargés d’histoire et normalement jamais ouverts au public. Rendez-vous du 19 au 20 septembre prochain à travers toute la France pour des ouvertures exceptionnelles, des visites guidées ou encore des animations originales.   .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Bayonne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Bayonne

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