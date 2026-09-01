Journées Européennes du Patrimoine + Brocante au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) · Saint-Loup-des-Bois

Informations pratiques

Saint-Loup-des-Bois

Journées Européennes du Patrimoine + Brocante au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de la visite gratuite du musée.

Au programme

Mise en fonctionnement des machines du bâtiment des métiers du bois.

Exposants, artisans divers.

Vide-greniers (gratuit jusqu’à 8 m et au delà 1€/ml, pour les exposants).

Petit tour en tracteur et initiation à la conduite d’un tracteur pour les enfants. .

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41 musee.stloup@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine + Brocante au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

L’événement Journées Européennes du Patrimoine + Brocante au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)