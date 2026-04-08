Marché du Terroir au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois

dimanche 18 octobre 2026 · Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) · Saint-Loup-des-Bois

Informations pratiques

Saint-Loup-des-Bois

Marché du Terroir au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Marché du Terroir dans le musée où vous trouverez un large choix de produits locaux, artisanaux ainsi que des produits bio. Réalisation, dégustation et vente de jus de pommes. Avec également le Domaine Lainé, qui sera présent pour vous proposer des dégustations de ses vins des Coteaux du Giennois, qu’il produit avec passion !

Le GREFFON (Groupe pour la Renaissance des espèces fruitières oubliées de la Nièvre) et l’association des Croqueurs de Pommes, seront présents pour l’identification de vos fruits. Visite gratuite du musée, profitez-en pour découvrir ses collections insolites ! .

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41 musee.stloup@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché du Terroir au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

L’événement Marché du Terroir au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-08 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)