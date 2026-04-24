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Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Villa Arnaga

Adresse : Avenue du Docteur Alexandre Camino

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Journées européennes du patrimoine

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du Patrimoine
Entrée libre dans les jardins, visite de la villa….   .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cambo les Bains

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