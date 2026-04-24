Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Journées européennes du patrimoine

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des journées du Patrimoine

Entrée libre dans les jardins, visite de la villa…. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cambo les Bains