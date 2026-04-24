Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains
Journées européennes du patrimoine Villa Arnaga Cambo-les-Bains samedi 19 septembre 2026.
Cambo-les-Bains
Journées européennes du patrimoine
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du Patrimoine
Entrée libre dans les jardins, visite de la villa…. .
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cambo les Bains
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