Journées Européennes du Patrimoine – CAMPREDON art & image, CAMPREDON art & image, L’Isle-sur-la-Sorgue
samedi 19 septembre 2026 · CAMPREDON art & image · L'Isle-sur-la-Sorgue
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine – CAMPREDON art & image 19 et 20 septembre CAMPREDON art & image Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entrée exposition et animations gratuites
Samedi 19 septembre :
10h : Visite guidée organisée par la Direction du patrimoine et animée par Florence BOMBANEL
16h : Visite en musique par Christine Cornillet
Dimanche 20 septembre :
15h-17h : Visite Flash par Christine Cornillet
CAMPREDON art & image 3 rue Molière 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 38 17 41 https://www.campredonartetimage.com/ https://www.facebook.com/campredonartetimage;https://www.instagram.com/campredonartetimage/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.80.38.17.41 »}] Anciennement CAMPREDON centre d’art, CAMPREDON art & image est un lieu d’exposition et site patrimonial remarquable, situé en bord de Sorgue, aux portes du Luberon.
Espace municipal au cœur de la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue, CAMPREDON art & image promeut l’Art sous toutes ses formes et invite le public à de nombreux rendez-vous culturels durant les temps forts : Nuit des Musées, Printemps du Dessin, Rendez-Vous au Jardin, Lire sur la Sorgue, Trace de Poète, Journées Européennes du Patrimoine, Rencontres de l’Histoire de l’Art… et de nombreuses Nocturnes musicales qui rythment la vie de l’établissement. Accessible à pieds par la cour située au 3 rue Molière.
Stationnement possible notamment aux parkings du Portalet et de l’Escargot situés à l’arrière du centre.
Entrée exposition et animations gratuites
© Ziqian Liu, Pearl, tirage pigmentaire, 60 x 90 cm – Courtesy de l’artiste et de la Galerie XII Paris
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