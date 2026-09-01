Informations pratiques

Canet

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

1 rue de la Barque Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Exposition de photos du patrimoine régional (faune et flore, architecture et culture) pour parcourir et découvrir notre région comme une balade. On peut ainsi visionner notre beau département et mieux le connaître. Un voyage instructif, original et de beauté.

Exposition de photos du patrimoine régional (faune et flore, architecture et culture) pour parcourir et découvrir notre région comme une balade. On peut ainsi visionner notre beau département et mieux le connaître. Un voyage instructif, original et de beauté. .

1 rue de la Barque Canet 34800 Hérault Occitanie +33 6 61 74 74 45

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English :

A photo exhibition showcasing the region’s heritage (flora and fauna, architecture, and culture) that invites you to explore and discover our region as if on a stroll. This allows visitors to explore our beautiful department and get to know it better. An informative, unique, and beautiful journey.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Canet a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OT DU CLERMONTAIS