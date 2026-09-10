Journées européennes du Patrimoine, Centre d’art Contemporain le Creux de l’Enfer, Thiers
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'art Contemporain le Creux de l'Enfer · Thiers
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Centre d’art Contemporain le Creux de l’Enfer Puy-de-Dôme
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
· Accès libre et gratuit aux expositions du Creux de l’Enfer
. Exposition à la sous-préfecture de Thiers de sculptures réalisées en co-création avec l’artiste Elvire Bonduelle et les élèves de 1ere année en CAP chaudronnerie du Lycée professionnel Germaine Tillion, Thiers
Centre d’art Contemporain le Creux de l’Enfer 85 avenue Joseph Claussat 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@creuxdelenfer.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.73.80.26.56 »}]
Accès libre et gratuit aux expositions du Creux de l’Enfer et Exposition à la sous-préfecture de Thiers de sculptures Creux de l’Enfer Thiers
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