Le péril thiernois, chapelle Saint-Roch de Thiers, Thiers
samedi 19 septembre 2026 · chapelle Saint-Roch de Thiers · Thiers
Informations pratiques
Le péril thiernois 19 et 20 septembre chapelle Saint-Roch de Thiers Puy-de-Dôme
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition en trois parties
1 Le patrimoine disparu
2 Le patrimoine en péril
3 Le patrimoine valorisé par l’associations (quelques exemples)
chapelle Saint-Roch de Thiers 2 Petite Rue Saint-Roch 63300 THIERS Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://patrimoinethiernois.wordpress.com/ https://www.facebook.com/patrimoine.thiernois Stationnement compliqué sur le site. Accès PMR compliqué (marches d’escaliers). Deux accès piétons : un plus facile par le n°2 de la petite rue Saint-Roch et l’autre via le pont Vielh (1 rue de l’industrie, plus compliqué).
Exposition en trois parties
©carte postale ancienne
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