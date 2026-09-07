Le péril thiernois, chapelle Saint-Roch de Thiers, Thiers

Informations pratiques

Le péril thiernois 19 et 20 septembre chapelle Saint-Roch de Thiers Puy-de-Dôme

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition en trois parties

1 Le patrimoine disparu

2 Le patrimoine en péril

3 Le patrimoine valorisé par l’associations (quelques exemples)

chapelle Saint-Roch de Thiers 2 Petite Rue Saint-Roch 63300 THIERS Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://patrimoinethiernois.wordpress.com/ https://www.facebook.com/patrimoine.thiernois Stationnement compliqué sur le site. Accès PMR compliqué (marches d’escaliers). Deux accès piétons : un plus facile par le n°2 de la petite rue Saint-Roch et l’autre via le pont Vielh (1 rue de l’industrie, plus compliqué).

Exposition en trois parties

©carte postale ancienne