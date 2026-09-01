Journées Européennes du Patrimoine Centre Hélio-Marin 130 ans ! ATASH Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Trojan-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Centre Hélio-Marin 130 ans !

ATASH 1 boulevard du Docteur Pineau Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Centre Hélio-Marin a ouvert ses portes pour la première fois le 18 septembre 1896. 130 ans plus tard et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le site ouvre à nouveau ses portes au public pour parler d’Histoire, de souvenirs, d’anecdotes.

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ATASH 1 boulevard du Docteur Pineau Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 45 00

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English : European Heritage Days Hélio-Marin Center 130 Years!

The Hélio-Marin Center first opened its doors on September 18, 1896. 130 years later, as part of European Heritage Days, the site is once again opening its doors to the public to share stories of history, memories, and anecdotes.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Centre Hélio-Marin 130 ans ! Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes