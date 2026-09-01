Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil Rue Gustave André Chabeuil
samedi 19 septembre 2026 · Rue Gustave André · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil
Rue Gustave André Porte monumentale de Chabeuil Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Depuis près de sept siècles, je veille sur l’entrée de Chabeuil. Aujourd’hui, je vous accueille dans ma salle des gardes pour vous raconter mon histoire.
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Rue Gustave André Porte monumentale de Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chplabrador1@gmail.com
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English :
For nearly seven centuries, I have stood guard at the entrance to Chabeuil. Today, I welcome you to my guardroom to tell you my story.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil Chabeuil a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme
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