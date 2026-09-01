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AGENDA · Chabeuil

Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil Rue Gustave André Chabeuil

samedi 19 septembre 2026 · Rue Gustave André · Chabeuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue Gustave André
Adresse
Porte monumentale de Chabeuil
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil

Rue Gustave André Porte monumentale de Chabeuil Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Depuis près de sept siècles, je veille sur l’entrée de Chabeuil. Aujourd’hui, je vous accueille dans ma salle des gardes pour vous raconter mon histoire.
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Rue Gustave André Porte monumentale de Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   chplabrador1@gmail.com

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English :

For nearly seven centuries, I have stood guard at the entrance to Chabeuil. Today, I welcome you to my guardroom to tell you my story.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chabeuil Chabeuil a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme

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