Forum des associations Rue du pré aux dames Chabeuil
Forum des associations Rue du pré aux dames Chabeuil vendredi 4 septembre 2026.
Chabeuil
Forum des associations
Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:30:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Que vous cherchiez une activité sportive, culturelle, de loisirs ou un engagement solidaire, c’est l’occasion parfaite de découvrir la richesse du tissu associatif de Chabeuil.
Venez rencontrer les bénévoles et trouver l’activité qui vous correspond.
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Rue du pré aux dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re looking for a sporting, cultural or leisure activity, or a commitment to solidarity, this is the perfect opportunity to discover the wealth of associations in Chabeuil.
Come and meet the volunteers and find the activity that’s right for you.
L’événement Forum des associations Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
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