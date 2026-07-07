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Tournoi de baby-foot Brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

vendredi 21 août 2026 · Brasserie artisanale de la Pleine Lune · Chabeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Brasserie artisanale de la Pleine Lune
Adresse
10 rue Gustave Eiffel
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Tournoi de baby-foot Brasserie de la Pleine Lune

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Que la compétition soit ! Réservation Conseillée.
  .

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 

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English :

Let the competition begin! Reservations are recommended.

L’événement Tournoi de baby-foot Brasserie de la Pleine Lune Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-07 par Valence Romans Tourisme

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