Les repas accords mets & vins avec Grasbon Vinothentik Chabeuil
vendredi 17 juillet 2026 · Vinothentik · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Les repas accords mets & vins avec Grasbon
Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil Drôme
Tarif : 32 – 32 – 55 EUR
selon les boissons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-28
Les repas Grasbon chez Vinothentik une soirée conviviale autour d’une cuisine généreuse, créative et de saison signée Sylvain Hay “Grasbon”, accompagnée d’accords mets & vins soigneusement sélectionnés.
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Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 44 41 07 denicheur@vinothentik.fr
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English :
Grasbon meals at Vinothentik: a convivial evening of generous, creative, seasonal cuisine by Sylvain Hay ?Grasbon? accompanied by carefully selected food and wine pairings.
L’événement Les repas accords mets & vins avec Grasbon Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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