Informations pratiques

Chabeuil

Les repas accords mets & vins avec Grasbon

Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil Drôme

Tarif : 32 – 32 – 55 EUR

selon les boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-28

Les repas Grasbon chez Vinothentik une soirée conviviale autour d’une cuisine généreuse, créative et de saison signée Sylvain Hay “Grasbon”, accompagnée d’accords mets & vins soigneusement sélectionnés.

.

Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 44 41 07 denicheur@vinothentik.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grasbon meals at Vinothentik: a convivial evening of generous, creative, seasonal cuisine by Sylvain Hay ?Grasbon? accompanied by carefully selected food and wine pairings.

L’événement Les repas accords mets & vins avec Grasbon Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme