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AGENDA · Chabeuil

Les repas accords mets & vins avec Grasbon Vinothentik Chabeuil

vendredi 17 juillet 2026 · Vinothentik · Chabeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Vinothentik
Adresse
3 rue Maurice Koechlin
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif
32 32 55 selon les boissons

Chabeuil

Les repas accords mets & vins avec Grasbon

Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil Drôme

Tarif : 32 – 32 – 55 EUR

selon les boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-28

Les repas Grasbon chez Vinothentik une soirée conviviale autour d’une cuisine généreuse, créative et de saison signée Sylvain Hay “Grasbon”, accompagnée d’accords mets & vins soigneusement sélectionnés.
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Vinothentik 3 rue Maurice Koechlin Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 44 41 07  denicheur@vinothentik.fr

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English :

Grasbon meals at Vinothentik: a convivial evening of generous, creative, seasonal cuisine by Sylvain Hay ?Grasbon? accompanied by carefully selected food and wine pairings.

L’événement Les repas accords mets & vins avec Grasbon Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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