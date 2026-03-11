Les Marchés dépaysants Le Bois de l’Utopie Chabeuil

Les Marchés dépaysants

Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 17:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02

Le Bois de l’Utopie s’anime pour ses marchés dépaysants ! Au fil des stands, entre restauration sur place, produits du terroir, cave, brasserie, artisanat et créations, la soirée se prolonge en musique.

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Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 67 10 65 leboisdelutopie@gmail.com

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English :

The Bois de l’Utopie comes alive for its exotic markets! As you browse the stalls, from on-site catering to local produce, cellars, brasseries, crafts and creations, the evening continues with music.

L’événement Les Marchés dépaysants Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme