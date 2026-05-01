Spectacle Mon P’tit Monde à Moi Espace Mosaïque Chabeuil
Spectacle Mon P’tit Monde à Moi Espace Mosaïque Chabeuil mercredi 20 mai 2026.
Chabeuil
Spectacle Mon P’tit Monde à Moi
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 10:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Et si tout un monde pouvait tenir dans une valise et s’ouvrir comme par magie sous vos yeux ?
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Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
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English :
What if a whole world could fit into a suitcase and magically open up before your very eyes?
L’événement Spectacle Mon P’tit Monde à Moi Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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