Spectacle Mon P’tit Monde à Moi Espace Mosaïque Chabeuil

Chabeuil

Spectacle Mon P’tit Monde à Moi

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 10:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Et si tout un monde pouvait tenir dans une valise et s’ouvrir comme par magie sous vos yeux ?

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Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

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English :

What if a whole world could fit into a suitcase and magically open up before your very eyes?

L’événement Spectacle Mon P’tit Monde à Moi Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme