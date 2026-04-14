Atelier compostage, Médiathèque de Chabeuil, Chabeuil

Atelier compostage Vendredi 8 mai, 14h00 Médiathèque de Chabeuil Drôme

Sur inscriptions (jusqu’au 6 avril, 17h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Participez à un atelier autour du compostage à Chabeuil

Au programme : après une présentation, participez à des jeux autour du compost et à une safari-compost qui vous permettra d’identifier les petites bêtes qui se trouvent dans le compost grâce à des clés d’identification et des loupes (sous réserve des conditions météo) !

Médiathèque de Chabeuil

Limité à 15 personnes, animation à destination des enfants et des familles

Inscriptions (jusqu’au 6 avril, 17 h) et renseignements : 04 75 59 23 54 – sps@valenceromansagglo.fr

Médiathèque de Chabeuil 8 Rue du 19 Mars 1962, 26120 Chabeuil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 59 23 54 »}, {« type »: « email », « value »: « sps@valenceromansagglo.fr »}] [{« link »: « mailto:sps@valenceromansagglo.fr »}]

Un évènement « Tous au Compost ! » 2026 TousAuCompost! Atelier