La banda Los Cailletos fête ses 20 ans

Centre-ville Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Los Cailletos de Chabeuil fêtent leurs 20 ans.

Une journée familiale pleine de bonne humeur, suivie d’une grande soirée d’anniversaire avec de nombreuses surprises au programme animation musicale, château gonflable, paquito, quizz géant, expo…

.

Centre-ville Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 64 59 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Los Cailletos de Chabeuil celebrate their 20th anniversary.

A fun-filled family day, followed by a big birthday party with lots of surprises on the program: musical entertainment, bouncy castle, paquito, giant quiz, exhibition…

L’événement La banda Los Cailletos fête ses 20 ans Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-25 par Valence Romans Tourisme