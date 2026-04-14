Visite du jardin botanique Le Clos fleuri, Le clos fleuri, Chabeuil

Visite du jardin botanique Le Clos fleuri 6 et 7 juin Le clos fleuri Drôme

Le tarif est de 3 euros par personne et gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite du jardin

La visite du jardin est commentée et guidée tout au long de la journée par la propriétaire des lieux ,c’est un circuit au milieu des arbres,arbustes ,vivaces et rosiers .Des documents sont mis à disposition pour la visite avec les détails et la botanique des végétaux .

Le clos fleuri 15, allée des vignes, 26120 Chabeuil, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 70 26 50 22 http://www.lejardinleclosfleuridansladrome.com/ https://www.facebook.com/leclosfleuridansladrome;https://youtu.be/HgZpirp7VN8;https://youtu.be/xdPgCV_MDsY?t=145;https://youtu.be/VvEss_XGxsE?si=m6yXzAwqhZczYkVE Créé en 1998 dans un esprit jardin anglais romantique, mixte avec quelques topiaires il fait le bonheur de mes visiteurs chaque année ….

Il est disposé de telle manière qu’on n’en perçoit pas les limites et on y oublie les maisons avoisinantes .

Il est partagé en plusieurs chambres de verdure, pour le faire paraître plus grand qu’il ne l’est en réalité, car si le jardin ne fait que 450 m², il a tout d’un grand parc avec des plantes rares et moins rares.

Sur les arches se succèdent et s’enlacent des rosiers grimpants et autres volubiles.

Au Clos Fleuri les rosiers y sont rois, ils sont classés, répertoriés et remontants, choisis pour leur couleur, leur parfum et surtout leur résistance aux maladies .

Aucun traitement dans ce jardin, dédié à la nature, où vivent en harmonie plusieurs petits animaux qui font la joie des petits et des grands : lapins, poulettes, poissons, oiseaux, tortues….

Des éléments architecturaux disséminés un peu partout ajoutent un réel intérêt à ce jardin hors du commun : un bassin peuplé de poissons, des pergolas, une orangerie, des volières ….

A deux pas du Vercors, il se visite toute l’année grâce à une floraison échelonnée avec des couleurs douces et des arbustes persistants et graphiques.

Vous l’avez compris, plein de surprises dans ce petit jardin à voir et à découvrir ! Accès: Bus à 300m du jardin, parkings à proximité.

Visite du jardin

©Claudette Fumat