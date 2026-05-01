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Exposition Arts pluriels 26 Rue Bruyère Chabeuil

Exposition Arts pluriels 26 Rue Bruyère Chabeuil jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rue Bruyère

Adresse : Espace Oroeil

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chabeuil

Exposition Arts pluriels 26

Rue Bruyère Espace Oroeil Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Oroeil vibrera au rythme d’une exposition artistique unique, mêlant peintures et créations d’art d’univers différents.
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Rue Bruyère Espace Oroeil Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   avenuedespeintres26@gmail.com

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English :

Oroeil will vibrate to the rhythm of a unique art exhibition, mixing paintings and art creations from different worlds.

L’événement Exposition Arts pluriels 26 Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme

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