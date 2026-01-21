Club de sciences pour enfants La Roue Chabeuil
Club de sciences pour enfants La Roue Chabeuil samedi 28 février 2026.
Club de sciences pour enfants
La Roue 8 rue Mazet Chabeuil Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20
Le Club de Science c’est un rendez-vous scientifique un samedi par mois pour tous les curieux entre 4 et 12 ans.
Les enfants mènent des expériences et repartent avec quelque chose qu’ils ont fabriqué pour comprendre la notion scientifique du jour.
.
La Roue 8 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mathilde@poussesdescience.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club de Science is a scientific get-together held one Saturday a month for all curious youngsters aged 4 to 12.
Children conduct experiments and leave with something they’ve made to help them understand the scientific concept of the day.
L’événement Club de sciences pour enfants Chabeuil a été mis à jour le 2026-01-19 par Valence Romans Tourisme