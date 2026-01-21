Club de sciences pour enfants La Roue Chabeuil

Club de sciences pour enfants

La Roue 8 rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14 2026-04-25 2026-05-23 2026-06-20

Le Club de Science c’est un rendez-vous scientifique un samedi par mois pour tous les curieux entre 4 et 12 ans.

Les enfants mènent des expériences et repartent avec quelque chose qu’ils ont fabriqué pour comprendre la notion scientifique du jour.

La Roue 8 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mathilde@poussesdescience.fr

English :

The Club de Science is a scientific get-together held one Saturday a month for all curious youngsters aged 4 to 12.

Children conduct experiments and leave with something they’ve made to help them understand the scientific concept of the day.

