Spectacle de théâtre et marionnettes Le Bois de l’Utopie Chabeuil
Spectacle de théâtre et marionnettes Le Bois de l’Utopie Chabeuil mardi 12 mai 2026.
Chabeuil
Spectacle de théâtre et marionnettes
Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil Drôme
Tarif : 1 – 1 – 15 EUR
Prix libre et conscient
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Le spectacle Couvre-Feu est inspiré de l’histoire d’enfance de Françoise Rousseau/Rodary en 1943. Un hommage à ses parents, qui ont réussi à conserver les rires, la joie et l’imaginaire dans leur foyer grâce à leur créativité.
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Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 26 15 19
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English :
Couvre-Feu is inspired by Françoise Rousseau/Rodary’s childhood story of 1943. It’s a tribute to her parents, whose creativity kept laughter, joy and imagination alive in their home.
L’événement Spectacle de théâtre et marionnettes Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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