Spectacle de théâtre et marionnettes Le Bois de l’Utopie Chabeuil

Chabeuil

Spectacle de théâtre et marionnettes

Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil Drôme

Tarif : 1 – 1 – 15 EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Le spectacle Couvre-Feu est inspiré de l’histoire d’enfance de Françoise Rousseau/Rodary en 1943. Un hommage à ses parents, qui ont réussi à conserver les rires, la joie et l’imaginaire dans leur foyer grâce à leur créativité.

.

Le Bois de l’Utopie 470 chemin des Blanchards Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 26 15 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Couvre-Feu is inspired by Françoise Rousseau/Rodary’s childhood story of 1943. It’s a tribute to her parents, whose creativity kept laughter, joy and imagination alive in their home.

L’événement Spectacle de théâtre et marionnettes Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme