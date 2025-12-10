Théâtre d’impro Vitamine impro show Brasserie La Pleine Lune Chabeuil
Théâtre d’impro Vitamine impro show Brasserie La Pleine Lune Chabeuil jeudi 7 mai 2026.
Théâtre d’impro Vitamine impro show
Brasserie La Pleine Lune 10 Rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 20:00:00
Date(s) :
2026-05-07
De l’impro 100% vitaminée écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour vous !
Vitamine impro show c’est un cabaret d’impro tonique, portés par des improvisateurs aux chemises exotiques et quelques accords de ukulélé magiques.
Brasserie La Pleine Lune 10 Rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
English :
100% vitamin-packed improv: write down your wildest themes, and they’ll improvise for you!
Vitamine Improv Show is an invigorating improv cabaret, featuring improvisers in exotic shirts and a few magical ukulele chords.
