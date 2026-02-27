Open de Culturisme et Sélection France Centre Culturel Chabeuil

Chabeuil

Open de Culturisme et Sélection France

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Spectateurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Que tu sois prêt à faire ton tout premier pas sur scène ou à défendre ta place parmi les meilleurs, l’Open de Chabeuil t’attend !

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Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 86 28 50 pechivat@orange.fr

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English :

Whether you’re ready to take your very first step on stage or to defend your place among the best, the Open de Chabeuil is waiting for you!

L’événement Open de Culturisme et Sélection France Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-27 par Valence Romans Tourisme