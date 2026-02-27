Open de Culturisme et Sélection France Centre Culturel Chabeuil
Open de Culturisme et Sélection France Centre Culturel Chabeuil samedi 9 mai 2026.
Chabeuil
Open de Culturisme et Sélection France
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Spectateurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Que tu sois prêt à faire ton tout premier pas sur scène ou à défendre ta place parmi les meilleurs, l’Open de Chabeuil t’attend !
.
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 86 28 50 pechivat@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re ready to take your very first step on stage or to defend your place among the best, the Open de Chabeuil is waiting for you!
L’événement Open de Culturisme et Sélection France Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-27 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Chabeuil (Drôme)
- Chab’en scène: Confliture Chemin du Pré aux Dames Chabeuil 29 avril 2026
- Spectacle Une vie, une danse Rue du Pré aux dames Chabeuil 29 avril 2026
- Balade découverte de Chabeuil Chabeuil Drôme 1 mai 2026
- Théâtre d’impro Vitamine impro show Brasserie La Pleine Lune Chabeuil 7 mai 2026
- Atelier compostage, Médiathèque de Chabeuil, Chabeuil 8 mai 2026