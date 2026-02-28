Visite guidée de la Palette des Couleurs Rendez-vous aux Jardins Jardin la palette des couleurs Chabeuil
Visite guidée de la Palette des Couleurs Rendez-vous aux Jardins Jardin la palette des couleurs Chabeuil samedi 6 juin 2026.
Chabeuil
Visite guidée de la Palette des Couleurs Rendez-vous aux Jardins
Jardin la palette des couleurs 10 rue des Tourterelles Chabeuil Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
La visite se déroule par une déambulation libre ou commentée dans le jardin, en commençant par la partie zen avec son bassin, son pavillon de thé, son jardin de méditation,
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Jardin la palette des couleurs 10 rue des Tourterelles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 13 16 gloria.weitz@orange.fr
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English :
The tour includes a guided or self-guided stroll through the garden, starting with the Zen section with its pond, tea pavilion and meditation garden,
L’événement Visite guidée de la Palette des Couleurs Rendez-vous aux Jardins Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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