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Conférence L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles Espace Protestant Chabeuil

Conférence L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles Espace Protestant Chabeuil samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Protestant

Adresse : 7 rue Monchweiler

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Chabeuil

Conférence L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles

Espace Protestant 7 rue Monchweiler Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 10:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Les Amis du Canal des Moulins de Chabeuil proposent une conférence intitulée L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles .

Par Colette Véron.
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Espace Protestant 7 rue Monchweiler Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesamisducanal@gmail.com

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English :

Les Amis du Canal des Moulins de Chabeuil (Friends of the Canal des Moulins de Chabeuil) offer a lecture entitled L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles .

By Colette Véron.

L’événement Conférence L’industrie papetière chabeuilloise et ses échanges avec l’Auvergne XVIIe-XIXe siècles Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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