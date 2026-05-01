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Portes ouvertes de la cave Combedimanche Cave Combedimanche Chabeuil

Portes ouvertes de la cave Combedimanche Cave Combedimanche Chabeuil samedi 30 mai 2026.

Lieu : Cave Combedimanche

Adresse : 2595 chemin des Charbonniers

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 20 20 20 Gratuit Repas, sur réservation

Chabeuil

Portes ouvertes de la cave Combedimanche

Cave Combedimanche 2595 chemin des Charbonniers Chabeuil Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Gratuit
Repas, sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Découvrez les nouveaux millésimes 2025 de la Cave Combedimanche lors de ses portes ouvertes. Un repas est proposé avec la présence du traiteur Lard de Fumée.
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Cave Combedimanche 2595 chemin des Charbonniers Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 74 75 58 

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English :

Discover Cave Combedimanche’s new 2025 vintages at its open house. A meal will be served in the presence of the caterer Lard de Fumée.

L’événement Portes ouvertes de la cave Combedimanche Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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