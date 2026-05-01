Portes ouvertes de la cave Combedimanche Cave Combedimanche Chabeuil
Portes ouvertes de la cave Combedimanche Cave Combedimanche Chabeuil samedi 30 mai 2026.
Chabeuil
Portes ouvertes de la cave Combedimanche
Cave Combedimanche 2595 chemin des Charbonniers Chabeuil Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Gratuit
Repas, sur réservation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez les nouveaux millésimes 2025 de la Cave Combedimanche lors de ses portes ouvertes. Un repas est proposé avec la présence du traiteur Lard de Fumée.
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Cave Combedimanche 2595 chemin des Charbonniers Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 74 75 58
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English :
Discover Cave Combedimanche’s new 2025 vintages at its open house. A meal will be served in the presence of the caterer Lard de Fumée.
L’événement Portes ouvertes de la cave Combedimanche Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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