Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins Jardin Le clos fleuri Chabeuil
Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins Jardin Le clos fleuri Chabeuil samedi 6 juin 2026.
Chabeuil
Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins
Jardin Le clos fleuri 15 Allée des Vignes Chabeuil Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La visite du jardin est commentée et guidée tout au long de la journée par la propriétaire des lieux ,c’est un circuit au milieu des arbres,arbustes ,vivaces et rosiers.
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Jardin Le clos fleuri 15 Allée des Vignes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 50 22 rodeo26@hotmail.com
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English :
The visit to the garden is commented and guided throughout the day by the owner of the premises, it is a circuit in the middle of trees, shrubs, perennials and rosebushes.
L’événement Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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