Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins Jardin Le clos fleuri Chabeuil

Chabeuil

Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins

Jardin Le clos fleuri 15 Allée des Vignes Chabeuil Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La visite du jardin est commentée et guidée tout au long de la journée par la propriétaire des lieux ,c’est un circuit au milieu des arbres,arbustes ,vivaces et rosiers.

.

Jardin Le clos fleuri 15 Allée des Vignes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 50 22 rodeo26@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The visit to the garden is commented and guided throughout the day by the owner of the premises, it is a circuit in the middle of trees, shrubs, perennials and rosebushes.

L’événement Visite du jardin botanique Le Clos fleuri Rendez-vous aux Jardins Chabeuil a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme