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Raye Cyclo Vercors Chabeuil

Raye Cyclo Vercors Chabeuil samedi 6 juin 2026.

Adresse : Avenue des Flandennes

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 10 10 10 12€ non licenciés FFV

Chabeuil

Raye Cyclo Vercors

Avenue des Flandennes Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12€ non licenciés FFV

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez participer à une randonnée en VTT afin de découvrir les merveilleux paysages du Vercors grâce aux cinq parcours qui vous seront proposés.
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Avenue des Flandennes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 84 15 37 

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English :

Join us for a mountain bike ride to discover the wonderful landscapes of the Vercors on five different routes.

L’événement Raye Cyclo Vercors Chabeuil a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme

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