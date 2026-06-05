Raye Cyclo Vercors Chabeuil
Raye Cyclo Vercors Chabeuil samedi 6 juin 2026.
Chabeuil
Raye Cyclo Vercors
Avenue des Flandennes Chabeuil Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
12€ non licenciés FFV
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 06:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à une randonnée en VTT afin de découvrir les merveilleux paysages du Vercors grâce aux cinq parcours qui vous seront proposés.
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Avenue des Flandennes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 84 15 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a mountain bike ride to discover the wonderful landscapes of the Vercors on five different routes.
L’événement Raye Cyclo Vercors Chabeuil a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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