Chabeuil

Raye Cyclo Vercors

Avenue des Flandennes Chabeuil Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

12€ non licenciés FFV

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 06:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à une randonnée en VTT afin de découvrir les merveilleux paysages du Vercors grâce aux cinq parcours qui vous seront proposés.

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Avenue des Flandennes Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 84 15 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a mountain bike ride to discover the wonderful landscapes of the Vercors on five different routes.

L’événement Raye Cyclo Vercors Chabeuil a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme