Informations pratiques

Chazé-sur-Argos

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie

route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la chapelle Croix-Marie de Chazé-sur-Argos les 19 et 20 Septembre 2025.

Visite libre de la chapelle construite en 1674, entièrement restaurée. Accessible PMR .

route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 16 46 05

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English :

European Heritage Days events at the Croix-Marie Chapel in Chazé-sur-Argos on September 19 and 20, 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie Chazé-sur-Argos a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu