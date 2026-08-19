Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie Chazé-sur-Argos
samedi 19 septembre 2026 · Chazé-sur-Argos
Informations pratiques
Chazé-sur-Argos
Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie
route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la chapelle Croix-Marie de Chazé-sur-Argos les 19 et 20 Septembre 2025.
Visite libre de la chapelle construite en 1674, entièrement restaurée. Accessible PMR .
route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 16 46 05
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English :
European Heritage Days events at the Croix-Marie Chapel in Chazé-sur-Argos on September 19 and 20, 2025.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie Chazé-sur-Argos a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu
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