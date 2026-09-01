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AGENDA · Vernon

Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château Château de Bizy Vernon

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bizy · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Château de Bizy
Adresse
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Ces visites permettront de comprendre l’histoire conséquente du domaine de Bizy, du 18e siècle à nos jours. Il est aujourd’hui la propriété privé de la famille Vergé, descendante des Ducs d’Albufera, qui a hérité et su garder les différentes traces du passé les écuries de Charles Louis Auguste Fouquet, les ailes de Louis-Philippe 1er, le faste du 19e siècle avec le barron de Schikler.
Visite toutes les 30 minutes.

Informations pratiques
– Horaire de 10h30 à 17h30
– Gratuit
– Contact 02 32 51 00 82   .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82  chateaudebizy@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château

L’événement Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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