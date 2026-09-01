Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château Château de Bizy Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Château de Bizy · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ces visites permettront de comprendre l’histoire conséquente du domaine de Bizy, du 18e siècle à nos jours. Il est aujourd’hui la propriété privé de la famille Vergé, descendante des Ducs d’Albufera, qui a hérité et su garder les différentes traces du passé les écuries de Charles Louis Auguste Fouquet, les ailes de Louis-Philippe 1er, le faste du 19e siècle avec le barron de Schikler.
Visite toutes les 30 minutes.
Informations pratiques
– Horaire de 10h30 à 17h30
– Gratuit
– Contact 02 32 51 00 82 .
Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com
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English : Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château
L’événement Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du château Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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