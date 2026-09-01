Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du parc Château de Bizy Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du parc

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :

2026-09-19

A titre exceptionnel, le château de Bizy vous propose une visite guidée du parc pour mieux appréhender l’évolution du domaine depuis le 18e siècle. Cette visite se basera sur des faits historiques et des cartes postales de 1905 permettant de voir l’évolution des jardins.

Durée 1h45

Prévoir chaussures de marche, non accessible aux PMR.

Informations pratiques

– Horaire à 16h

– Gratuit

– Contact 02 32 51 00 82 .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82 chateaudebizy@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du parc

L’événement Journées européennes du patrimoine Château de Bizy Visite guidée du parc Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération