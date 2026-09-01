Journées Européennes du Patrimoine Château de Chanzeaux CHANZEAUX Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Château de Chanzeaux

CHANZEAUX 4 Rue du Val d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes de Patrimoine au Château de Chanzeaux !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Visite guidée du Château de Chanzeaux en journée

Au cours d’une visite guidée d’une heure, vous allez découvrir la transformation d’une maison bourgeoise de style directoire en un château de style néogothique angevin dans un écrin de verdure constitué par le parc de 33 hectares qui l’entoure.

Cette métamorphose menée par Rose et Théodore de Quatrebarbes entre 1846 et 1848 avec l’aide de l’architecte René Hodé est aussi l’occasion de raconter la grande et la petite histoire de l’Anjou.

À cette occasion la Galerie est mise en lumière par un procédé d’éclairage magnifiant les couleurs des tableaux qui la couvrent entièrement. Une reprise vidéo des détails particulièrement marquants de ces tableaux est réalisée sur le billard transformé pour l’occasion en écran géant.

Visite guidée du Château de Chanzeaux de nuit

Cette visite guidée très particulière permet de vivre un instant intimiste, dans cette demeure unique qui a contribué à l’essor du néogothique angevin.

La mise en lumière extérieure du château crée un écrin féérique, valorisant le travail de René Hodé. La découverte des pièces intérieures est marquée par celle de la Galerie grâce à une scénographie lumière et vidéo des tableaux.

Vous découvrirez aussi dans la bibliothèque la statue en plâtre du roi René commandée à David d’Angers, qui a permis la réalisation de celle en bronze devant le château d’Angers. .

CHANZEAUX 4 Rue du Val d’Hyrôme Chemillé-en-Anjou 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 32 01

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English :

European Heritage Days at Chanzeaux Castle!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Chanzeaux Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges