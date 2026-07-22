[Journées européennes du patrimoine] Château de Cricqueville-en-Auge Château de Cricqueville-en-Auge Cricqueville-en-Auge

Informations pratiques

Cricqueville-en-Auge

[Journées européennes du patrimoine] Château de Cricqueville-en-Auge

Château de Cricqueville-en-Auge 496 chemin de l’église Cricqueville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le maire de Cricqueville-en-Auge vous invite à découvrir les extérieurs de son château et les travaux de restauration menés lors d’une visite commentée en groupe.

Le maire de Cricqueville-en-Auge vous invite à découvrir les extérieurs de son château et les travaux de restauration menés lors d’une visite commentée en groupe. Celle-ci sera ponctuée d’un intermède musical (violoncelle et hautbois) devant la galerie extérieure et pourra se poursuivre par une visite du parc et du jardin potager.

Un rafraîchissement sera offert en fin de visite. Vente de cidre et de jus de pommes sur place.

Participation libre au chapeau pour les musiciens. .

Château de Cricqueville-en-Auge 496 chemin de l’église Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 59 14

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English : [Journées européennes du patrimoine] Château de Cricqueville-en-Auge

The mayor of Cricqueville-en-Auge invites you to explore the grounds of the château and see the restoration work being carried out during a guided group tour.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Château de Cricqueville-en-Auge Cricqueville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge