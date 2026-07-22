[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge
samedi 19 septembre 2026 · Manoir des Quatre Nations · Cricqueville-en-Auge
Informations pratiques
Cricqueville-en-Auge
[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations
Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres.
Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres. .
Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 64 00 64 19
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English : [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations
Come and discover the restoration project for this 18th-century manor house, listed as a historic monument, set in the heart of its cider-producing estate: a stroll, a tour, a tasting and the chance to meet the owners.
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge
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