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[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge

samedi 19 septembre 2026 · Manoir des Quatre Nations · Cricqueville-en-Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Manoir des Quatre Nations
Adresse
89 chemin des quatre nations
Ville
14430 Cricqueville-en-Auge
Département
Calvados
Tarif

Cricqueville-en-Auge

[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres.
Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres.   .

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 64 00 64 19 

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English : [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations

Come and discover the restoration project for this 18th-century manor house, listed as a historic monument, set in the heart of its cider-producing estate: a stroll, a tour, a tasting and the chance to meet the owners.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge

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