[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge

Informations pratiques

Cricqueville-en-Auge

[Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres.

Venez découvrir le projet de restauration de ce manoir 18e inscrit aux Monuments historiques, au cœur de son domaine cidricole promenade, visite, dégustation, rencontres. .

Manoir des Quatre Nations 89 chemin des quatre nations Cricqueville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 64 00 64 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations

Come and discover the restoration project for this 18th-century manor house, listed as a historic monument, set in the heart of its cider-producing estate: a stroll, a tour, a tasting and the chance to meet the owners.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Manoir des Quatre Nations Cricqueville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge