Journées Européennes du Patrimoine Château de la Mothe-Chandeniers Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Mothe-Chandeniers
Château de la Mothe-Chandeniers 4, Route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mothe Chandeniers ouvre ses portes.
Une programmation dédiée sera communiquée prochainement, mêlant visites, rencontres et découvertes autour de l’histoire du lieu et de sa renaissance contemporaine avec la troupe Héritage. .
