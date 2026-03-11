Journées Européennes du Patrimoine Château de la Mothe-Chandeniers Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Journées Européennes du Patrimoine Château de la Mothe-Chandeniers

Château de la Mothe-Chandeniers 4, Route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Mothe Chandeniers ouvre ses portes.

Une programmation dédiée sera communiquée prochainement, mêlant visites, rencontres et découvertes autour de l’histoire du lieu et de sa renaissance contemporaine avec la troupe Héritage. .

Château de la Mothe-Chandeniers 4, Route de Roiffé Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais