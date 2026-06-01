Visite commentée du Manoir de Chandoiseau, Manoir de Chandoiseau, Les Trois-Moutiers

Visite commentée du Manoir de Chandoiseau 19 et 20 septembre Manoir de Chandoiseau Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite de l’intégralité du manoir, des écuries, des dépendances et du parc.

Manoir de Chandoiseau Route de Chinon, 86120 Les Trois-Moutiers Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.chandoiseau.fr https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Chandoiseau Le manoir de Chandoiseau ou anciennement Chant d’oiseau ou encore Champdoiseau a longtemps appartenu à la famille de sainte Marthe, après les familles Odart et Corguilleray. Le manoir actuel a été construit au cours du XVe siècle. Il remplaçait une précédente construction datant sans doute du XIe siècle. Il est inscrit au titre des Monuments historiques le 6 février 1929 et est actuellement en cours de restauration.

Visite de l’intégralité du manoir, des écuries, des dépendances et du parc.

©Antoine RICHARD