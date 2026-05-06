Les Trois-Moutiers

Marché des producteurs Les Trois-Moutiers

Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

C’est l’occasion pour le consommateur de venir à la rencontre des producteurs locaux et de goûter de nouveaux produits.

Prendre le temps de faire un tour de marché, puis de penser son dîner et enfin de profiter des barbecues mis en place pour passer un agréable moment à côté de Monsieur PERSONNE que l’on ne reverra peut-être au hasard d’une ballade, idée originale pour recréer un lien social. .

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Marché des producteurs Les Trois-Moutiers

L’événement Marché des producteurs Les Trois-Moutiers Les Trois-Moutiers a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais