Journées Européennes du Patrimoine Château de Monts-sur-Guesnes Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes

Informations pratiques

Monts-sur-Guesnes

Journées Européennes du Patrimoine Château de Monts-sur-Guesnes

Château de Monts-sur-Guesnes 1 allée des Marroniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des 43ème Journées Européennes du Patrimoine, dont les thèmes sont Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , la Petite Cité de Caractère Monts-sur-Guesnes propose une exposition de photographies“Monts en lumière, quand la nuit fait parler les murs”.

Une déambulation “nocturne” en plein jour pour découvrir/re-découvrir le patrimoine montois mis en lumière grâce à la technique de light-painting (prise de vue photographique fondée sur la captation de la lumière).

Gratuit accessible à tous

Des temps de rencontres avec les photographes seront organisés.

Le Château de Monts sur Guesnes, patrimoine incontournable du village, présentera également des photographies de l’exposition dans les salles. .

Château de Monts-sur-Guesnes 1 allée des Marroniers Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 89 81

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English : Journées Européennes du Patrimoine Château de Monts-sur-Guesnes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays Loudunais