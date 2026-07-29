Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des réserves scientifiques Rue du Château Montbéliard
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des réserves scientifiques
Rue du Château Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des collections scientifiques Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes d’un lieu habituellement fermé au public et découvrez les réserves d’histoire naturelle des musées lors d’une visite commentée exceptionnelle L’envers du décor . Ces réserves scientifiques abritent près de 300 000 spécimens consacrés à la géologie, la paléontologie, la zoologie, la botanique et bien d’autres disciplines. Au fil des étagères, casiers et tiroirs, laissez-vous émerveiller par la richesse de ces collections animaux naturalisés, fossiles, herbiers et de nombreux autres trésors du patrimoine naturel. Une immersion privilégiée dans les coulisses des musées, guidée par François Thirion, responsable des collections de sciences naturelles. .
Rue du Château Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des collections scientifiques Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des réserves scientifiques
L’événement Journées européennes du patrimoine Chatel-devant au cœur des réserves scientifiques Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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