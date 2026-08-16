Informations pratiques

Cerisy-la-Salle

Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes

1 Village Esnee Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la collection de voitures anciennes

chez Deshayes.

Une plongée dans la Belle Époque à travers une vingtaine de véhicules historiques d’avant 1925 (De Dion-Bouton, Le Zèbre, bus d’hôtel Vinot et Deguingand primé au salon Rétromobile, etc…).

Du 19 au 20 septembre, de 10h-12h30 & 14h-18h au 1 village Esnée à Cerisy-la-Salle. .

1 Village Esnee Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 6 22 13 53 99 deshayes.sa@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme