Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes Cerisy-la-Salle
dimanche 20 septembre 2026 · Cerisy-la-Salle
Informations pratiques
Cerisy-la-Salle
Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes
1 Village Esnee Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre de la collection de voitures anciennes chez Deshayes. Une plongée dans la Belle Époque à travers une vingtaine de véhicules historiques d’avant 1925 (De Dion-Bouton, Le Zèbre, bus d’hôtel Vinot et Deguingand primé au salon Rétromobile, etc…). Du 19 au 20 septembre, de 10h-12h30 & 14h-18h au 1 village Esnée à Cerisy-la-Salle. .
1 Village Esnee Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 6 22 13 53 99 deshayes.sa@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes
L’événement Journées Européennes du Patrimoine collection de voitures anciennes chez Deshayes Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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