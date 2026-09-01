Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Place Barette Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:35:00

Date(s) :

2026-09-19

Organisée par la Fondation Vernon Patrimoine, cette visite met la lumière à l’honneur. Équipé d’une bougie LED, chaque visiteur contribue à révéler sous un autre jour les trésors de la collégiale.

Durée 45 min, 15 personnes maximum.

Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite devant la collégiale.

Informations pratiques

– Horaire à 14h et à 15h

– Gratuit

– Contact 02 32 51 03 81 .

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 03 81

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English : Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée

L’événement Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération