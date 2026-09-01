Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Place Barette Vernon
samedi 19 septembre 2026 · Place Barette · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée
Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:35:00
Date(s) :
2026-09-19
Organisée par la Fondation Vernon Patrimoine, cette visite met la lumière à l’honneur. Équipé d’une bougie LED, chaque visiteur contribue à révéler sous un autre jour les trésors de la collégiale.
Durée 45 min, 15 personnes maximum.
Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite devant la collégiale.
Informations pratiques
– Horaire à 14h et à 15h
– Gratuit
– Contact 02 32 51 03 81 .
Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 03 81
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English : Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée
L’événement Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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