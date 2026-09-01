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AGENDA · Vernon

Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Place Barette Vernon

samedi 19 septembre 2026 · Place Barette · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Barette
Adresse
Collégiale Notre-Dame
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:35:00

Date(s) :
2026-09-19

Organisée par la Fondation Vernon Patrimoine, cette visite met la lumière à l’honneur. Équipé d’une bougie LED, chaque visiteur contribue à révéler sous un autre jour les trésors de la collégiale.
Durée 45 min, 15 personnes maximum.
Rendez-vous 10 minutes avant le début de la visite devant la collégiale.

Informations pratiques
– Horaire à 14h et à 15h
– Gratuit
– Contact 02 32 51 03 81   .

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 03 81 

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English : Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée

L’événement Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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